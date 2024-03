Dal due aprile e per alcuni mesi in provincia di Trapani non si viaggerà più in treno

Da martedì 2 aprile 2024, quindi subito dopo Pasqua, e fino al 15 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella linea Piraineto – Trapani, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Trapani e Piraineto e i treni regionali sono cancellati e sostituiti con bus.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di: Campobello di Mazara (Viale Risorgimento,169), Mazara del Vallo (SS115, incrocio via Marsala altezza cabina elettrica), Petrosino-Strasatti (Piazza Fiera, SS115), Terrenove (SS115, in corrispondenza del civico 177), Marsala (Corso Gramsci n. 140), Spagnuola (SP21 in corrispondenza della stazione), Mozia Birgi (Piazzola Contrada San Leonardo (SP21)), Marausa (SP21, in corrispondenza di via Papa Isidoro), Paceco (Via Marsala (SS115) incrocio via Stazione), Balestrate (Via Gesù Grande, piazzetta). L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.