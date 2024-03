TrapanIncontra la giornalista Ritanna Armeni e il suo “Il secondo piano”

Nell’ambito della rassegna letteraria “TrapanIncontra”, venerdì 22 marzo alle ore 18:00, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni presenterà il suo nuovo romanzo “Il secondo piano” (Ponte alle Grazie). Il romanzo narra la storia di un convento che nasconde un gruppo di ebrei durante l’occupazione nazista a Roma, evidenziando il coraggio e la trasgressione delle suore che rischiano la vita per aiutare gli oppressi. La vicenda, basata su fatti realmente accaduti, è raccontata attraverso gli occhi della superiora Madre Ignazia, che si trova di fronte ad una difficile scelta quando i nazisti chiedono di allestire un’infermeria al pianterreno del convento, mentre gli ebrei sono nascosti al secondo piano.

Ritanna Armeni, giornalista e autrice di successo, ha saputo intrecciare la realtà con la fantasia in un romanzo avvincente, mantenendo la veridicità degli eventi storici. Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a Rinascita, Il Manifesto, l’Unità, Liberazione. Capo ufficio stampa di Fausto Bertinotti, è stata per quattro anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato Di questo amore non si deve sapere (2015), vincitore del Premio Comisso; Una donna può tutto (2018); Mara. Una donna del Novecento (2020), vincitore del Premio Minerva; Per strada è la felicità (2021), tutti usciti per Ponte alle Grazie.

La rassegna TrapanIncontra è organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione editoriale a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, e fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i profili social ufficiali e il sito web della Biblioteca Fardelliana.