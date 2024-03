Termini Imerese, 85enne muore cadendo dalla barella

PALERMO (ITALPRESS) – Tragico incidente a Termini Imerese: una 85enne è morta cadendo da una barella durante il trasporto dal pronto soccorso all’ambulanza che, dopo due settimane di ricovero, avrebbe dovuto riportarla a casa. I figli della donna, assistiti dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, hanno sporto denuncia contro ignoti alla Procura di Termini, che ha subito aperto un’inchiesta per omicidio colposo: disposto il sequestro sia della salma sia della cartella clinica relativa al decesso.

Secondo una prima ricostruzione la donna, originaria di Trabia, era stata ricoverata il 29 febbraio nel pronto soccorso e poi trasferita nel reparto di Medicina interna per un’insufficienza renale: l’11 marzo, dopo un miglioramento del quadro clinico, ne sono state disposte le dimissioni e i familiari si sono rivolti a una ditta privata per il trasporto dall’ospedale a casa. Nel corso dello spostamento verso l’ambulanza l’85enne è caduta battendo la testa e dopo tre giorni di ricovero è deceduta.

