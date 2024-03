Marsala: a fuoco il ristorante giapponese di via Mazzini

Fiamme questo pomeriggio a Marsala. Ad andare a fuoco è il ristorante giapponese Gohan di via Mazzini. Pare che la causa sia stata una pentola dimenticata per oltre un’ora sul fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Vigili urbani per bloccare il traffico e regolarlo al fine di consentire le operazioni di spegnimento ai pompieri e anche l’ambulanza del 118 perché pare che si siano richieste le cure per chi lavorava all’interno del locale. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per oltre 2 ore: il locale si è riempito di fumo e nei prossimi giorni verranno effettuate visite ispettive nel ristorante per accertare il rispetto delle normative antincendio.