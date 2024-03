Brucia la provincia di Trapani: vasto incendio nella zona di Castellammare

Torna lo scirocco e tornano gli incendi in provincia di Trapani. Ancora una volta, come avvenne già lo scorso settembre, la zona più colpita è stata quella di Castellammare del Golfo e, in particolare di Monte Inici e di un tratto della costa. Il rogo è divampato a partire da un incendio di sterpaglie a ridosso della chiesetta della Madonna di Fatima: le fiamme si sono propagate rapidamente, fino a minacciare l’hotel Belvedere Resort e alcune case che si trovano negli immediati dintorni.

Si è reso necessario l’intervento sul monte Inici di 6 squadre dei Vigili del Fuoco e due autobotti. Complessivamente sono stati impegnati 36 unità operative VVF con 12 automezzi. Le squadre dei VVF sono disposte a protezione delle abitazioni.

Oltre alle squadre del Comando di Trapani ne sono intervenute in supporto anche due del Comando di Palermo.

Al momento si registrano più fronti di incendi attivi, sulla parte alta del Monte Inici, le squadre sono a protezione delle abitazioni e della SS 187.

È stato chiesto l’intervento aereo dei Canadair, ma a causa del forte vento ci sono difficoltà ad operare.

Contestualmente, anche in altre località della provincia di Trapani si sono aperti altri fronti di incendio che hanno richiesto l’intervento di altre squadre del comando provinciale.