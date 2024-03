L’Esercito arriva nelle strade trapanesi di 4 comuni

Da lunedì 11 marzo prende avvio in via sperimentale un nuovo piano di rimodulazione temporanea dei servizi del contingente dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade sicure” a presidio dei territori dei comuni di Trapani, Erice, Marsala e Petrosino, dove già sono in vigore piani di controllo coordinato del territorio. Le nuove misure e le modalità di impiego delle unità militari sono state decise in prefettura nel corso di una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo e condivise con i Sindaci di quei territori.

Le unità militari supporteranno le Forze di polizia in servizi aggiuntivi ai già disposti servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio con modalità di impiego flessibili e dinamiche nelle zone delle città maggiormente interessate dalla movida e per le esigenze legate al fenomeno migratorio. Le modalità operative del contingente militare già impiegato in questa provincia, incrementato di dieci unità, saranno definite con ordinanza del Questore con un’articolazione dinamica dei servizi di controllo anche nelle ore serali e notturne.