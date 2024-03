Al Rivoli di Mazara “La Casa di Bernalda Alba” per la regia di Piero Indelicato

Due repliche per portare in scena al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo un’opera di Federico Garcia Lorca. Il 2 e il 3 marzo infatti andrà in scena “La Casa di Bernalda Alba”, un’opera fuori cartellone rispetto alla rassegna “Arte Musica Kultura”, con la regia di Piero Indelicato, che quest’anno festeggia i 40 anni di attività teatrale con più di cento opere rappresentate. “Il testo – ci spiega il regista – mi ha sempre colpito per la sua bellezza, così come il suo autore. Questo lavoro l’ho visto realizzare due volte, da Lina Sastri e dalla compagnia di Vincenzo Catanzaro che è colui che lo ha riadattato e tradotto in siciliano”. Infatti l’opera andrà in scena proprio in dialetto: “Aver visto tradotto in siciliano il testo in modo così bello mi ha convinto. Rispetta fedelmente la volontà di Garcia Lorca, ma lo rende molto attuale. Il testo è tutto al femminile, in scena sono soltanto donne”.

Proprio al prof. Catanzaro, scomparso recentemente, sarà dedicata la rappresentazione: “A Vincenzo – prosegue Indelicato – mi lega un rapporto meraviglioso, è un attore che ha preso parte a centinaia di film girati in Sicilia, è in quasi tutte le edizioni del Commissario Montalbano. Aveva 60 anni di Teatro alle spalle ed è stato anche l’inventore del Carnevale di Sciacca”.

Tanti i punti di contatto tra la Spagna e la Sicilia degli anni ’30, motivo per il quale l’opera è stata scelta: “Da studi fatti, scopro che l’Andalusia del 1936 e la Sicilia del 1936 sono molto molto simili, vuoi per il fatto che sono nello stesso parallelo, vuoi per il fatto che la Spagna ci ha dominati per molto tempo, vuoi anche per l’aspetto del lutto nelle donne, che restavano vestite di nero dopo la morte di un parente. La donna veniva relegata in un angolino, non aveva diritto al voto e in Spagna poteva solo prostituirsi. Un’opera molto maschilista, nonostante le donne siano protagoniste”. E si prevede un pubblico numeroso: “La risposta al botteghino è ottima, c’era grande attesa sull’opera e c’è un grande risveglio verso questa forma di teatro. C’è molta curiosità per un testo spagnolo tradotto in siciliano. Stiamo sfiorando – conclude Indelicato – i sold out”.