Da Freddie Mercury alla Classica e ‘albarìarte’, eventi a Marsala

Tutti gli eventi a Marsala in questo fine settimana. Al Teatro Impero questa sera alle ore 21, lo spettacolo-tributo “Freddie – The Show Must Go On”, il più realistico ed emozionante spettacolo omaggio all’opera dei Queen e di Freddie Mercury. Ad Albarìa, in via Garibaldi, parte la rassegna “albarìarte”, dalle ore 18, con l’esposizione di Nicola Piazza a cui seguirà quella di tanti altri artisti della Città; iniziativa a cura di Enzo Campisi e Daniele Nuccio.

La XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Accademia Van Beethoven continua domani, ore 18, con il duo Muñiz-Gianello (violino-pianoforte) al Teatro ‘Sollima’. Il duo si esibirà con musiche di Toldrá, Grieg, Szymanowsky, Maném e Ravel. Prenotazione ai: 320 6905330 / 351.2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12.