Marsala al buio alla Salinella: “Strada stretta e pista, si guida con difficoltà”

Marsala ancora al buio. Questa volta le segnalazioni arrivano dalla zona del Parco della Salinella, che viene costeggiata dalla pista ciclabile. La zona è completamente al buio e i conducenti affermano di guidare con difficoltà visto lo restringimento di carreggiata dovuto alla presenza della pista. Non è la prima volta negli ultimi anni che la città rimane per diverso tempo al buio, soprattutto in quelle porzioni di territorio con dei pericoli per la viabilità, è preoccupante la mancanza di illuminazione pubblica.