Francesco Vinci presenta “Lo sciopero delle mezze stagioni” alla Chiesa Valdese di Trapani

Dopo il successo di pubblico, la scorsa estate, al Festival “Il mare colore dei libri”, e gli incontri autunnali tra Marsala e Petrosino, Francesco Vinci torna a presentare il suo primo libro, Lo sciopero delle mezze stagioni, edito da Publinews in collaborazione con Navarra Editore.

Su iniziativa della Chiesa Valdese di Trapani, insieme con l’Associazione Shorùq LGBTQIA+, sabato 2 marzo alle ore 18 si terrà una nuova presentazione del libro presso i locali del tempio valdese in Via Orlandini 38, a Trapani. A dialogare con l’autore sarà Giovanni Lombardo. Media partner dell’incontro saranno il portale di informazione “Itacanotizie.it” e PubliNews editore.

Lo sciopero delle mezze stagioni è una raccolta ragionata di corsivi, elzeviri, divagazioni, narrazioni che attraversano con tono spesso satirico e a volte diaristico la cronaca e il costume. Come recita la seconda di copertina del libro: “Scritti forse da un gramsciano per difetto, che odia la retorica più degli indifferenti, i pezzi che compongono questa raccolta provengono per lo più dalla fortunata rubrica in progress Gratta e Vinci, curata da Francesco Vinci sul quotidiano “Marsala C’è”, e affondano radici in un genere un tempo nobilissimo ma ormai in via di estinzione tra le pagine dei giornali come il corsivo. Che si parli di libri e di poesia, di riti collettivi e feste comandate, del sushi e dell’arte di sopravvivere alle pandemie, o si commenti in modo dissacrante il tema ‘divisivo’ del giorno, facendo ricorso all’esorcismo dell’intelligenza e dell'(auto)ironia, in queste pagine spesso esilaranti, l’autore attraversa con sguardo divertito ma sempre partecipe la sua parte di stupidario contemporaneo”.