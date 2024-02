Nasce la Marisa Leo Onlus, un sorriso per far nascere la cultura del rispetto. VIDEO

Marisa felice, Marisa che abbraccia sua figlia, Marisa tra le vigne di Colomba Bianca, Marisa tra feste e sorrisi, Marisa “Donna del Vino”, madre premurosa, amica-sorella, figlia che è un sole, stimata professionista. E’ quello che racconta un video con la musica dei Dire Straits, un country allegro che vuole essere una memoria positiva della vita di Marisa Leo, perchè è giusto ricordarla per il suo lavoro, per ciò che ha regalato a chi l’ha conosciuta e non solo per la sua tragica fine, essere uccisa dall’ex compagno padre della sua bambina, di notte, nelle campagne tra Marsala e Mazara. Una vicenda drammatica, con il conseguente suicidio del suo carnefice che però deve far riflettere su quello che oggi, come singole persone e come società, possiamo fare, senza distinzioni di sesso, razza o colori politici.

VIDEO-INTERVISTE A FEDERICA FINA, GIOVANNA CARUSO E AL SINDACO MASSIMO GRILLO:

Si apre così l’evento per la presentazione della Marisa Leo Onlus al Teatro Comunale ‘Eliodoro Sollima’ di Marsala, un’associazione con a capo Antonina Cammarata, mamma di Marisa, di cui fanno parte anche Samantha Di Laura, Mattia Filippi e le ‘colleghe’ Federica Fina, Giovanna Caruso e Roberta Urso di Donne del Vino Sicilia e Dino Taschetta per Colomba Bianca, l’azienda per cui Marisa lavorava.

Marisa Leo Onlus – 2024

Il “Sollima” ieri era gremito. Gli scopi e gli obiettivi della “Marisa Leo Onlus” sono stati declinati, tra immagini, parole e testimonianze, dagli attori Giuliano Ruta, Federica Gumina e dalla consulente strategica Samantha Di Laura, vice presidente della Onlus. Obiettivi che sono quelli di sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli, diffondere la cultura del rispetto, sin dai primi anni di vita di un bambino.