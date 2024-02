Week end di Carnevale, a Petrosino continua la festa

Anche questo fine settimana a Petrosino è Carnevale! Oggi dalle ore 17 si potranno ammirare i carri allegorici in stazionamento presso il viale Giacomo Licari, dove si trova anche il luna park e la via del gusto, con tante specialità gastronomiche da assaggiare. Domani dalle 17, i carri allegorici torneranno a sfilare per le vie della città con il seguente itinerario: Viale G. Licari, Piazza della Repubblica, Via X Luglio, Viale F.Sco de Vita e ritorno su Viale Licari.

Infine, alle 21, i carristi e i loro gruppi di ballo si esibiranno per l’ultima volta sul palco e al termine si terrà la premiazione per le categorie: miglior Inno, miglior Costume, miglior Coreografia. In entrambi i giorni, oltre alle giostre e al buon cibo, non mancheranno le occasioni di divertimento per i più piccoli con il Carnevale dei bambini, presso il centro polivalente, dalle 16 alle 21.