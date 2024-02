A Marsala si presentano i libri di Ilenia Coratti

Con il patrocinio del Comune di Marsala, la Dirigenza Regionale per la Sicilia della Guardia Agroforestale Italiana con sede a Marsala in collaborazione con l’associazione culturale “Francesca D’Amico”, organizza un evento culturale con l’autrice Ilenia Coratti, che presenterà i 4 libri che finora ha scritto. L’ evento si terrà a Marsala in contrada Rakalia, n. 236 venerdì 23 febbraio alle ore 19 presso i locali dell’associazione e sarà moderato da Aldo e Angel Rose Sciacca.

Ilenia Coratti è operatrice socio-sanitario e autista-soccorritrice volontaria. Ha scritto la saga Breakout ispirata al non farsi manipolare psicologicamente quando si vivono delle debolezze. Ha scritto anche “Come ti cambio la vita – La mia Battaglia con l’Endometriosi”, “In Sanità 19 – Una Oss vs il sistema” e “Eventi: come affrontare un trauma psicologico”. Ilenia Coratti è nata in provincia di Ferrara e da qualche anno vive a Marsala. Dopo un grave lutto in famiglia sviluppa una passione per la psicologia partecipando a stage e corsi che la portano a collaborare con uno psicologo esperto di linguaggio del corpo e comunicazione non verbale.