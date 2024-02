Giovedì Santo, a Marsala al via alle iscrizioni. Svelato l’itinerario

La Venerabile Confraternita di Sant’Anna comunica che il prossimo 19 febbraio inizieranno le iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù. Le iscrizioni si riceveranno presso la segreteria della Confraternita sita in Via XIX Luglio n° 81 (accanto la Chiesa di Sant’Anna), dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.

Chi intende iscriversi dovrà essere munito di documento di identità e fototessera. Il termine ultimo per iscriversi è il giorno 08 marzo 2024. Inoltre, la Confraternita rende noto l’itinerario della Sacra Rappresentazione del Signore 2024 del Giovedì 28 marzo 2024.

ore 13.00 Uscita dalla Chiesa di Sant’Anna – Via XIX Luglio (destra) – Via Francesco Struppa – Via Colocasio (destra) – Via Pascasino – Corso G. Amendola – Piazza Matteotti – Via E. Alagna – Piazza del Popolo – Via G. Mazzini – Via dello Sbarco – Via Roma – Piazza Matteotti – Via C. Isgrò – Via XIX Luglio

ore 19.00 Rientro in Chiesa.

Cogliendo l’occasione del presente comunicato, la Confraternita invita tutta la cittadinanza a presenziare alla Sacra Rappresentazione accogliendo, interiorizzando e vivendo il messaggio d’amore che il Signore Gesù, sotto il peso della Croce, ci ha consegnato per vivere nella pace e per la pace.