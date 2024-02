Costa Power – Il potere del sorriso all’Impero con la rassegna “Lo Stagnone…”

Uno spettacolo che promette di “allontanare i pensieri negativi, lo stress, l’ansia e fare scorta di risate”. Questo e tanto altro è “Costa Power – Il potere del sorriso” di e con Antonello Costa che andrà in scena domenica 18 febbraio alle ore 18,00 nel Teatro Impero di Marsala. Varietà vivace e divertente che si inscrive all’interno della XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

“Tutto il potere del sorriso in una bevanda. Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando un energizzante? L’idea per ora è solo “virtuale” – affermano gli organizzatori – ma il poliedrico Antonello Costa ha deciso di lanciare la proposta nel suo nuovo spettacolo che si intitola: “Costa Power”. Uno show decisamente terapeutico in linea con lo stile del comico siciliano. Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su liveticket.