Itaca Chiama Sanremo… 5 serate per 5 artisti: commenti e voti

Prende il via questa sera, su Raiuno e in Mondovisione, il Festival di Sanremo, 74° storico Festival della Canzone Italiana, ospitato dalla città ligure dei fiori e anche quest’anno presentato da Amadeus per la sua quinta conduzione consecutiva. Da oggi, 6 febbraio, e fino a sabato 10, Amadeus sarà affiancato alla presentazione da Giorgia, Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e da Fiorello.

Noi, tramite il nostro sito itacanotizie.it, seguiremo le serate attraverso l’orecchio attento di 5 artisti del territorio trapanese.

Antonella Grado

PRIMA SERATA_ Questa sera i cantanti in gara saranno valutati dalla cantante e vocalist Antonella Grado, attualmente responsabile marketing di Essepiauto, ha studiato presso la Mediterranea “Jean Monnet” – LUM, interprete della band Irrequieti Live con cui gira club e locali.

Fabio Gandolfo

SECONDA SERATA_ Mercoledì i giudizi saranno espressi dal maestro e pianista Fabio Gandolfo, con due diploma di laurea conseguiti al Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, dal gennaio 1995 è direttore responsabile della scuola di musica dell’Associazione Culturale marsalese Carpe Diem, insegnante di scuola secondaria di primo grado e docente dei corsi Polisa. Vanta collaborazioni con Lino Patruno; Clive Riche; Roberto Pregadio; Nicola Giammarinaro; Giorgio Rosciglione; Michele Pantaleo; Giacomo Bertuglia; Fabio Crescente; Antonella Parnasso; Tonino Di Pasquale; Orazio Maugeri; Calogero Marrali; Beppe Milici, ecc.

Giacinto Renda

TERZA SERATA_ Quella di giovedì sarà una serata festivaliera ascoltata da Giacinto Renda della Vocal Academy di Silvia Mezzanotte, nonchè storico membro dei “ChaoMama” che hanno portato al successo italiano e internazionale il brano “El Meneito Beep Bepp” e che oggi cura le sonorità della band EXTRA LARGE.

Martina Cascio

QUARTA SERATA_ La serata di venerdì dedicata ai duetti, sarà commentata Martina Cascio, la giovane interprete che è diventata nota grazie alla vittoria della terza edizione di “Tali e quali show” condotto da Carlo Conti. Cresciuta con le canzoni di Mina, si accosta alla musica soul, blues, r&b, gospel, jazz. Laureata al Conservatorio è insegnante di canto alla Vocal Academy di Petrosino.

QUINTA E ULTIMA SERATA_ L’ultima serata del Festival, quella del famoso podio, vedrà invece i giudizi e i voti del musicista Roberto Pellegrino, compositore di musica per il cinema e produttore musicale. Diplomatosi in fisarmonica al conservatorio di La Spezia, ha lavorato per documentari Rai e La7, curando la colonna sonora del film “Noi ce la siamo cavata”, il ‘seguito’ di “Io speriamo che me la cavo” del 1992 e vincendo la prima edizione del SIAE Music Awards nella sezione “Canzone locali da ballo con musica live” con il brano “Afrodite”.

Roberto Pellegrino

SEGUITE COMMENTI E VOTI SU ITACANOTIZIE.IT