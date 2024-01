Toto nome alla guida dell’Asp di Trapani, si parla di Marzia Furnari

Si attende in queste ore, come aveva fatto sapere lo stesso Renato Schifani, la nomina dei 18 direttori generali dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dei Policlinici dell’isola. Intanto si stanno tenendo gli incontri fra il braccio destro del presidente e coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso ed i segretari dei partiti di maggioranza. Si parla di 6 nomi a testa per Fratelli d’Italia e Forza Italia, 2 ciascuno a Lega, Mpa e Dc.

Ma vediamo il “toto” nome per l’Asp di Trapani. Dopo proroghe su proroghe andrebbe via Vincenzo Spera come Commissario Straordinario e si parla di Marzia Furnari, che un anno fa venne nominata come direttrice sanitaria proprio dell’Asp trapanese. Palermitana, Furnari già dirigente responsabile del Servizio 4 “Programmazione ospedaliera” dell’assessorato regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, ha al suo attivo una consolidata esperienza di dirigente responsabile presso l’assessorato regionale della Salute, ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta, di commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 della provincia di Messina ed è docente in numerosi corsi di formazione manageriale per le Aziende del Sistema Sanitario Nazionale.

Quindi la Furnari potrebbe spostarsi di ruolo sempre all’interno della stessa azienda sanitaria.