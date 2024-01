Calcio a 5, è derby a Marsala tra Futsal 2012 e Mazara Si gioca alle ore 16 di sabato 20 gennaio al Palasport San Carlo

Nella seconda giornata di ritorno, del girone H del Campionato serie B di Calcio a 5, il Marsala Futsal 2012 attende tra le mura amiche del Palasport il Mazara Futsal. L’andata di quel derby finì in pareggio. A distanza di 4 mesi le due squadre si ritrovano a soli tre punti di differenza, con gli azzurri al terzo posto.

Si giocherà al Palasport San Carlo alle ore 16 di sabato 20 gennaio.

Le prime parole di questo match sono del Presidente Paolo Tumbarello: “Il derby è come sempre una gara sentita sia dalla nostra società sia dagli sportivi marsalesi. Il gruppo squadra è pronto e motivato e non vuole deludere l’ambiente. In queste tre partite che ci aspettano capiremo il valore del Marsala Futsal in questa stagione. Spero che sia una giornata all’insegna dello sport dentro e fuori dal campo”.

A raccontarci che partita vivranno gli uomini di Mister Vincenzo Giacalone, è il Team Manager Francesco Pantaleo: “Un derby é un derby, viene vissuto diversamente rispetto alle altre partite; se a questo si aggiunge la posta in palio del primo posto in classifica, ne viene fuori un match entusiasmante, pieno di agonismo e voglia di vincere da ambo le parti. I ragazzi ed il Mister non hanno mai bisogno di essere spronati all’attenzione, domani più che mai saremo tutti concentrati al 110% per regalare un ennesima gioia ai nostri tifosi”.

Ci sarà un nuovo inatteso acquisto per il Marsala e verrà annunciato prima del match, un regalo ai tifosi che vengono sempre numerosi. “Sin dall’inizio del mercato siamo andati alla ricerca di quelle che pensavamo potessero essere le nostre criticità oltre che seguire le richieste del mister – afferma Pantaleo -; con questo nuovo innesto penso che abbiamo rispettato entrambe le cose. Abbiamo preso un giocatore giovane ma con già esperienza nel Campionato, duttile e forte fisicamente che pensiamo possa darci una grossa mano”.

Ed un consiglio alle tifoserie che verranno ad assistere il match: “Per Marsala-Mazara sarà previsto il tutto esaurito al palazzetto – dice infine il Team manager del Marsala -; sappiamo benissimo come la presenza del nostro pubblico per noi è fondamentale per la carica che danno ma mi auguro che chi verrà, assisterà ad un match corretto e che rispecchi i valori dello sport”.

La terna arbitrale: Elio Simone (Napoli), Manuel Terracciani (Napoli) e il crono Marco Lupo (Palermo).