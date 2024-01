Scacchi: iniziato a Marsala il Campionato provinciale assoluto

Si sono disputati tra sabato 13 e domenica 14 gennaio, a Marsala, presso la sede dell’ASD Lilybetana Scacchi, i primi tre turni di gioco del Campionato Provinciale Assoluto di Scacchi, valido come Ottavi di Finale dell’82° Campionato Italiano. In gioco, a contendersi il titolo, i rappresentanti dei 4 circoli trapanesi: la Lilybetana Scacchi, gli Amici della Scacchiera di Erice, lo Scacco Club Mazara e l’Arcadia Partanna.

Presenti anche alcuni ospiti palermitani che concorrono per i premi e per il punteggio Elo, ma non per il titolo. In questo momento, a metà gara, guida la classifica provvisoria il lilybetano Antonino Meo, unico a punteggio pieno. In concomitanza, sempre presso la sede dell’ASD Lilybetana Scacchi, è in corso anche il Campionato Provinciale Esordienti dedicato ai giocatori sotto i 1300 punti Elo.

Tra i partecipanti anche tanti giovanissimi che si stanno cimentando per la prima volta in un torneo ufficiale con tempi di gioco standard. Al momento, la vetta della classifica provvisoria è occupata da Edoardo Fontana (Lilybetana Scacchi), Umberto Di Fede (Centro Scacchi Palermo) e Enrico Virga (Amici della Scacchiera Erice), tutti a punteggio pieno. Entrambi i tornei continueranno nel prossimo weekend, sempre a Marsala, con gli ultimi tre turni di gioco che permetteranno di aggiudicare il titolo.

Il Campionato è stato organizzato dalla Delegazione Provinciale della Federazione Scacchistica Italiana, guidata da Vincenzo Montalto, in collaborazione con il sodalizio lilybetano. La direzione arbitrale è affidata all’Arbitro Candidato Nazionale marsalese Michele Colicchia.