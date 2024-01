Pestaggio a Strasatti, la Procura rinvia a giudizio un giovane di Petrosino

Il giovane petrosileno Vincenzo Piero Li Vigni è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Marsala per il pestaggio avvenuto il 15 giugno del 2023, ai danni del marsalese Davide Russo. Un’aggressione di brutale violenza, che fu registrata dalle telecamere di una rivendita di tabacchi e diffusa sul web, suscitando particolare scalpore tra la popolazione. Il giovane di Petrosino, appena maggiorenne, si trova detenuto in carcere in esecuzione di ordinanza cautelare dal 17 giugno 2023.

L’odierno rinvio a giudizio costituisce l’epilogo di complesse attività di indagini anche di natura tecnica. Queste le ipotesi di reato formulate nei confronti di Li Vigni: tentato omicidio in danno di Davide Russo, in concorso con soggetto minorenne per cui si procede separatamente, aggravato dall’aver commesso il fatto per motivi abietti o futili, per eseguire altro reato, per aver agito con crudeltà verso la persona offesa per aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata o pubblica difesa; rapina in danno di Russo Davide, in concorso con soggetto minorenne per cui si procede separatamente, aggravato dall’aver commesso il fatto in più persone riunite, dall’aver commesso il fatto per motivi abietti o futili, per eseguire altro reato, per aver agito con crudeltà verso la persona offesa, per aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata o pubblica difesa; evasione al fine di eseguire il delitto di rapina, poiché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in forza dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 maggio 2023.

Le indagini sono state svolte, su delega e coordinamento della Procura di Marsala, dalla Compagnia Carabinieri di Marsala che al momento dei fatti ha avviato l’attività investigativa, consentendo di identificare gli autori del pestaggio avvenuto ai danni di Davide Russo.

Le ipotesi accusatorie saranno adesso valutate dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Marsala.