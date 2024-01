In estate un nuovo servizio di catamarano tra Malta e la Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e la Sicilia avranno

presto un nuovo collegamento di viaggio attraverso il lancio di un nuovo servizio di catamarano da La Valletta a Marina di Ragusa.

Ieri si sono svolte le ultime prove tecniche considerate un passo

significativo per il lancio del servizio. Il catamarano ‘Ragusa

Xpress Ferry’ è registrato a Malta e dovrebbe ospitare 430

passeggeri insieme a 21 auto o 65 moto. Il servizio giornaliero è

progettato per offrire un comodo tragitto di un’ora e 45 minuti

tra la Sicilia e Malta, con il lancio ufficiale previsto entro

l’estate. Il catamarano è di proprietà dell’imprenditore maltese Paul Gauci, che si occupa anche di supermercati e attività di abbigliamento. Attraverso la sua società Porto Turistico Holding Ltd., Paul Gauci si è assicurato con successo la Marina di Ragusa in un accordo multimilionario, segnando un passaggio fondamentale nella proprietà e si appresta a rivitalizzare il porto turistico da 750 posti barca. La società ha acquistato una concessione trentennale per la gestione del porto turistico con un accordo multimilionario il cui valore rimane sconosciuto.

La rotta marittima Malta-Sicilia da Pozzallo è tradizionalmente

servita da Virtù Ferries.

Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).