Al Gruppo Folklorico “Marsala Antica” il “Premio 91025”

Da tanti anni porta sui palcoscenici di tutto il mondo i canti della tradizione, impegnandosi per preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale della comunità marsalese. Per questa sua intensa attività, capace di coniugare doti artistiche e passione per la musica popolare, il Gruppo Folklorico “Marsala Antica” è stato riconosciuto fra le eccellenze del territorio ed ha ricevuto, lo scorso 17 dicembre, il Premio 91025 – Il Premio della Città di “Marsala”, giunto quest’anno alla nona edizione. Attivo da ben quarant’anni, il gruppo folklorico “Marsala Antica” è diventato, nel tempo, strumento di promozione delle tradizioni siciliane a livello nazionale e internazionale. Con il suo repertorio di periodo ottocentesco, portato in scena con un’originale impronta corale, ha infatti partecipato a diverse rassegne internazionali esibendosi in quasi tutta Europa ma anche in America, Argentina, Nuova Zelanda, Perù, Cina. Sempre pronto a portare il nome della città in giro per il mondo, il gruppo guarda già a nuovi obiettivi e la prossima primavera parteciperà ad alcune manifestazioni in Messico.