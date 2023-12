“Riempi una ciotola”, a Trapani la campagna per aiutare cani e gatti randagi

Era novembre di un anno fa quando a Trapani venne trovato Bambi, uno cagnolino scheletrico che si trascinava sulle zampe anteriori. Soccorso dai volontari OIPA, fu ricoverato per lungo tempo in prognosi riservata.

Con una grave insufficienza epatica e renale e una forte leishmaniosi, le speranze di salvezza per l’animale di appena 3, 5 kg di peso erano poche. Ma Bambi è sopravvissuto. “Da quel giorno è passato un anno, fatto di cure e piccoli passi per riconquistare la fiducia nelle persone Finalmente questo Natale Bambi lo passerà al caldo, nel tepore di una cuccia grazie alla coppia che l’ha conosciuto e se ne è innamorata“, affermano dall’Oipa trapanese.

Ebbene è il momento per rimboccarsi le maniche per gli amici a 4 zampe.

“Riempi una ciotola”, è il titolo della campagna lanciata dai volontari dell’Oipa di Trapani con l’obiettivo di raccogliere cibo, farmaci e accessori per i cani e i gatti liberi sul territorio e per quelli che convivono con persone in difficoltà economica o che non hanno la possibilità di acquistare i beni di prima necessità per i propri compagni a quattro zampe.

Molti punti vendita di Trapani hanno aderito al progetto e così la gente, durante la spesa nei vari negozi, può lasciare un dono che poi i volontari della Protezione Animali faranno avere agli animali più bisognosi.

Già tanti cittadini si sono recati nei vari punti vendita appositamente per acquistare pacchi di croccantini, cibo umido e giochi da lasciare a chi ne avrà più bisogno.

Sulla pagina Facebook dell’associazione sono indicati i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa del “carrello sospeso”. Altri negozi e supermercati presenti sul territorio che vorranno unirsi al progetto potranno farlo contattando il numero 389 964 0223 o inviando una mail ad oipa.seztrapani@gmail.com.

Questi i punti vendita aderenti all’iniziativa: