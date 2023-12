Divieto di alcol e controllo su giochi pirotecnici, più controlli nel trapanese

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, la Prefetta di Trapani Daniela Lupo, al fine di garantire un sereno svolgimento delle stesse, ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio provinciale in particolare nei siti a maggiore vocazione commerciale e turistica, dei luoghi di culto, meta dei fedeli in occasione delle tradizionali cerimonie religiose, dello scalo marittimo e delle reti del trasporto pubblico.

Sotto il profilo della circolazione veicolare, anche in considerazione dei maggiori volumi di traffico previsti durante questo periodo festivo, un particolare riguardo è stato rivolto ai controlli lungo le tratte viarie a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti ed alla prevenzione ed al contrasto delle condotte di guida pericolose, allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza, anche percepita, sulle strade.

La neo Prefetta ha disposto l’implementazione dei controlli di sicurezza presso gli esercizi commerciali di minuta vendita e ambulanti al fine di prevenire e reprimere la vendita illecita di prodotti pirotecnici e il ritiro dal mercato degli artifizi illegali.

I sindaci dei 25 comuni del trapanese, inoltre, sono stati sensibilizzati a incrementare le verifiche presso gli esercizi commerciali con particolare riguardo alla vendita e alla somministrazione di alcol ai minori (alcuni comuni hanno emanato subito ordinanze in tal senso) e a valutare, in relazione ai contesti territoriali di riferimento, l’adozione di divieto dell’utilizzo di artifici pirotecnici nonché ogni altro provvedimento ritenuto adeguato per garantire il sereno e regolare svolgimento delle festività.

La dottoressa Lupo ha, infine, richiamato l’attenzione sul valore della collaborazione tra cittadini, Comune e Forze dell’Ordine, nell’ottica della sicurezza partecipata, assicurando il potenziamento dei servizi anche nelle zone ritenute più a rischio.