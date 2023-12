Michele Li Volsi tra cinema a Marsala e… Ciao Darwin

Dopo tanti i fortunati riconoscimenti dei suoi corti – tra cui “Corto Corto Mon Amour” per “God’s forgiveness” e Tulipani di Seta per “Addio clochard” – l’attore e regista Michele Li Volsi, che da anni vive e lavora a Marsala, sarà uno dei partecipanti del programma di Canale 5 “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il suo gruppo, che verrà svelato poco prima della puntata, gareggerà attraverso una serie di siparietti divertenti. Prossimo impegno per Li Volsi, girare un lungometraggio a Marsala…