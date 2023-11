Marsala: si cerca Pietro Umile

La famiglia di Pietro Umile, lo cerca disperatamente. E’ scomparso da Marsala come fa sapere la sorella Francesca in un messaggio Facebook.

“Mi dovete aiutare a trovare mio fratello, si chiama Pietro Umile è scomparso da giorni se lo vedete o mi contattate al numero 327.1323734 o chiamate direttamente direttamente il 112. Siamo disperati. Zona Marsala Provincia Tp”.

Tra i messaggi diversi che lo hanno visto stamattina in corso Gramsci, in bici, chi invece lo ha visto in zona Ciancio nel fine settimana.