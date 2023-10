“Il Cimitero di Marsala sporco, viali pericolosi e strutture pericolanti”

In questi giorni, in vista della festività di Ognissanti e della celebrazione dei Defunti, già in tanti fanno visita ai propri cari al Cimitero urbano di Marsala.

Quello che però in molti hanno notato, non è un cimitero nelle migliori condizioni. Per il vero l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che – come avviene di consueto – oggi è giornata di chiusura per pulizia del Cimitero, mentre domani, 31 ottobre, l’apertura è prevista solo la mattina e fino alle 14, il pomeriggio ancora chiusura per pulizia.







Fatto sta che al Cimitero ci sono delle problematiche che non si risolvono con la semplice pulizia al ‘momento’. Qualche cittadino si chiede: “Ma i soldi per comprare i loculi non dovrebbero essere investiti per la manutenzione del cimitero? Che fine fanno? Vergogna”.

Le scale sono sporche, c’è acqua dappertutto e nessuno pulisce, alcuni viali non sono asfaltati e c’è il rischio di cadere, gli ascensori sono in pessime condizioni e da alcune strutture al primo e secondo piano emerge il ferro.

In tanti chiedono una manutenzione e dei lavori per ripristinare le migliori condizioni possibili al Cimitero di Marsala.