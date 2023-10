Il Trapani porta a casa tre punti preziosi contro Sancataldese

Nuova trasferta per il Trapani, che, a distanza di pochi giorni, affronta nuovamente la Sancataldese, ma, questa volta, per il nono turno del campionato di serie D. Una gara fondamentale per i granata che inseguono la promozione in serie C.

Partita che inizia subito fallosa e con due ammonizioni per parte. Al 15′ salvataggio di Maravigna, che sventa il mancino di Kragl, che aveva battuto il calcio di punizione da notevole distanza. Traversa di Cocco al 22′, il suo tiro di destro è stato leggermente deviato da Maravigna. Sarà corner per i granata ma nulla di fatto. Bisogna andare al 40′ per vedere un tiro di destro di Kragl che preoccupa la Sancataldese, ma la palla finisce sul fondo. Al 45’+3′ Correnti cade in area di rigore su spinta di Acquadro, ma nessun fischio arbitrale.

La ripresa inizia bene per il Trapani che al 48′ va in vantaggio: al primo pallone utile, Mascari insacca la rete, dopo l’assist al bacio di Kragl. Sancataldese-Trapani 0-1. Gli avversari si fanno pericolosi più volte e al 61′ su un calcio di punizione di Zerbo, trema la traversa della porta di Ujkaj.

Poi è il Trapani che si fa nuovamente vedere: all’87′ occasione con Gagliardi in contropiede non riesce a concretizzare al meglio e Maravigna respinge ancora. La gara termina sull’1 a 0 per i granata.

Tabellino di gara

SANCATALDESE (3-5-2): Maravigna; Fiumara, Calabrese, Scuderi (64′ Schena); Parisi, Correnti, Francofonte (75′ Carnicelli), Lo Nigro, Siino (60′ Galfano); Mazza (89′ Azzimati), Zerbo. A disposizione: La Cagnina, Ozawje, Mazzamuto, Sclafani, Papotto. Allenatore: Sclafani.

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Acquadro, Ba (89′ Pipitone); Kragl (89′ Crimi), Marigosu (69′ Sbrissa), Balla (81′ Gagliardi); Cocco (46′ Mascari). A disposizione: Tartaro, Guerriero, Oddo, Sparandeo. Allenatore: Torrisi.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona (Fanara-Mocci).

MARCATORI: 48′ Mascari.

NOTE: ammoniti: Ba, Fiumara, Siino, Lo Nigro.