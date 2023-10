L’Oleificio Sant’Anna è qualità Made in Italy

L’Oleificio Sant’Anna ha alle spalle una storia di tradizioni familiari che cresce e si arricchisce nel tempo. La sua mission è trasmettere, generazione dopo generazione, il valore aggiunto della componente famiglia nell’arte più pura e tradizionale della produzione di oli autoctoni nel rispetto della qualità Made in Italy.

L’Oleificio Sant’Anna nasce da un’idea di un bancario con la passione per l’agricoltura trasmessa dai suoi avi. Tutto prende forma dalla costruzione del frantoio in una frazione (Sant’Anna, appunto) della città di Marsala nel 1997, quando, spinti dall’esigenza di seguire in prima persona la trasformazione dei frutti delle proprie coltivazioni olivicole, i membri della Famiglia iniziano a comprendere la potenzialità di quell’intuizione, iniziando a curare minuziosamente anche tutti i processi di estrazione degli oli extravergini, da sempre uno dei simboli della cultura gastronomica siciliana e della dieta mediterranea. L’Oleificio Sant’Anna per la sua produzione fa affidamento a due principali poderi, quello di Marsala e quello di Mazara del Vallo, per un totale di 40 ettari di uliveto coltivati da ormai tre generazioni.

La raccolta delle olive, operata principalmente nel mese di ottobre, avviene esclusivamente tramite brucatura, processo che evita qualsiasi tipo di maltrattamento dei frutti scongiurando così potenziali squilibri organolettici nel prodotto finito. A seguire, la fase di trasformazione che prende avvio rigorosamente entro le 24 ore successive alla raccolta con l’estrazione dell’olio extravergine a freddo, con temperature che sia aggirano attorno ai 22°- 24° per conservare sentori e odori distintivi per ogni cultivar. Subito dopo l’estrazione, l’olio extravergine viene conferito in appositi silos in acciaio, sotto azoto ed a temperatura controllata, ubicati nello stesso frantoio, in cui rimarrà fino al momento dell’imbottigliamento. Gli oli proposti sono tre: Intenso, Delicato e Biologico. Ognuno unico, per le proprietà organolettiche e per l’esperienza che riesce a trasmettere al consumatore. Con l’obiettivo di estendere i propri orizzonti, nel 2019 il Frantoio crea il marchio “Maccubbo”, dal nome della Torre presente nel logo dell’azienda, con il quale individua due linee: una di aceto balsamico ed una di conserve alimentari dai tipici sapori della tradizione siciliana.



Oleificio Sant’Anna

