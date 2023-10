Volley femminile, Marsala batte Terrasini 3-0

Autorevole vittoria della GesanCom Marsala Volley, che nella terza giornata del Campionato di serie B1 (girone E) ha battuto la Duo Rent Terrasini per 3-0 grazie ai parziali 25/12, 25/13 e 25/17. Un derby isolano a senso unico per le ragazze di coach Ciccio Campisi, determinate ad esordire nel miglior modo possibile in questo difficile torneo.

Un match in cui capitan Barbara Varaldo e compagne hanno messo campo concentrazione e voglia di vincere che ha consentito alle biancoazzurre marsalesi di acquisire i primi tre punti in classifica, nel primo match della loro stagione.

La cronaca del confronto: con difesa a muro ed attacchi precisi le lilibetane hanno preso messo le avversarie a distanza di sicurezza fin dalle prime battute dell’incontro, per poi chiudere in scioltezza i parziali. A punti tutto il fronte d’attacco ed anche le cosiddette “seconde linee”, come Chiara Bergese, centrale del 2003, che ha giocato la sua chance nel terzo set da perfetta titolare, consegnando a coach Campisi la consapevolezza che questa è una squadra che può andare lontano. Nel frattempo si pensa già al prossimo impegno, a Catania, contro una squadra che attualmente si trova a punteggio pieno.

Tabellino

GesanCom Marsala Volley – Duo Rent Terrasini 3-0 (25/12 – 25/13 – 25/17)

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 14, Grippo 3, Caserta 14, Silotto 6, Galiero 5, Gasparroni 1, Morciano 8, Modena 1, Bergese 3, Sturniolo 1, Bergese (L). Allenatore: Ciccio Campisi.

Duo Rent Terrasini: Luzzi 1, Bacciottini 1, Giambona 1, Ameri 4, Tarantino 2, Patti 2, Biccheri 8, Cangialosi 1, Amenta 0, Ruffa (L), Rossetti ne. Allenatore: Enzo D’Accardi.

Arbitri: Luca Cardaci di Patti coadiuvato da Gabriele Galletti di Catania.