Riapre la Fattoria Carimi a Castelvetrano

Sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 16, riaprono i cancelli della Fattoria Carimi. A darne notizia è l’associazione culturale “Zoo Fattoria Rosario Carimi, in collaborazione con l’azienda agricola “Carimi Filippo”.

Si tratta di una realtà molto nota in provincia di Trapani, cresciuta negli anni per l’impegno del suo titolare, Filippo Carimi, che nel ricordo del figlio Rosario (prematuramente scomparso a causa di un male incurabile) ha deciso di trasformare la propria azienda zootecnica in una fattoria in cui si possono trovare animali di ogni genere.

Lo scorso settembre la Fattoria era stato oggetto di un blitz dei Carabinieri del Cites, che avevano eseguito il sequestro di alcuni animali (non della struttura) in quanto non risultava autorizzata la loro presenza. Per alcune settimane, il sito è rimasto chiuso, ma adesso riapre.

La struttura esistente è presente sul territorio di Castelvetrano dal 2014 e con la nuova apertura intende presentarsi al pubblico con una veste nuova, con l’obiettivo di continuare ad essere un luogo di incontro per le famiglie, per i bambini ma anche per gli anziani e per chiunque voglia trascorrere del tempo a contatto con la natura alla scoperta delle tradizioni. Confermata, anche quest’anno, la realizzazione del “Villaggio di Betlemme”, che verrà inaugurato nelle settimane che precedono il Natale.

La struttura è rivolta alle scolaresche, alle associazioni, alle famiglie e a qualsiasi ente pubblico o privato voglia disporne, per effettuare visite guidate, gite e percorsi didattici, la possibilità di organizzare feste ed eventi, e di poter degustare i nostri prodotti.