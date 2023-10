Pareggio in Zona Cesarini nel derby tra Marsala Futsal e Futsal Mazara

Un derby al cardiopalma quello andato in scena tra il Marsala Futsal 2012 e il Futsal Mazara 2020 al Palasport di via Pietri, per la seconda giornata di Campionato serie B Calcio a 5 girone H. I padroni di casa non si sono risparmiati ed hanno atteso solidi i forti azzurri di mister Vincenzo Giacalone reduci da tre vittorie tra Coppa e Campionato.

Primo tempo: Nei primi 11 minuti di gioco, il Mazara costruisce l’assalto approfittando del portiere di movimento e pressando gli azzurri; di contro i lilybetani cercano di far valere l’ottimo momento di forma in velocità rendendosi pericolosi più volte con i tiri di Tendero e Pierro.

All’11′ per un fallo di mano l’arbitro concede il rigore trasformato da Jorge Tendero. E’ 1 a 0. Al 12’, sul sesto fallo casalingo, il Marsala conquista il tiro libero che capitan Pizzo mette in rete; stessa scena si ripete tre minuti dopo sempre con Pizzo che non fallisce il 3 a 0.

Al 16’ i padroni di casa recuperano lo svantaggio con il ‘5 contro 4’, portano pressione nella difesa avversaria e segnano il 3 a 1 con Polino ma dura poco: pochi secondi più tardi la ripartenza di Gabriele Foderà mette Tendero nella posizione di tirare e segnare.

Il 4 a 2 arriva al 20’ con un’azione corale dei gialloblu e Gangitano che batte Pacioni.

Seconto tempo: Il Mazara resta alto con la tecnica del ‘power play’ e al 2’ sul tiro di Polino, Buscaglia devia in rete per il 4 a 3. Le due squadre non si risparmiano e grazie a un’altra azione compatta i ragazzi di Mister Bruno pareggiano i conti con Polino al 16’.

Bisognerà attendere il 20’ quando, sul tiro di Pacioni, Barcellona lotta davanti alla difesa gialloblu e, vedendo Tendero arrivare, stoppa di petto e gli passa una gran palla che lo spagnolo trasforma in goal per il 5 a 4.

Quando il match sembrava consegnare la vittoria agli azzurri, allo scadere dei due secondi di gioco effettivo, su un fallo laterale Polino rimette in area la sfera e tutto solo Capriolo si presenta davanti Pacioni che sembra parare la palla fuori la linea, per l’arbitro però è rete, la partita termina sul 5 a 5.

Tabellino di gara

Futsal Mazara 2020: Salvatore Cusumano e Giacomo D’Antoni (P), Anthony Capriolo, Francesco Ferracane, Simone Volini, Christian Buscaglia, Luigi Polino, Giuseppe Gangitano (Vk), Vincenzo Falco, Michele Novara, Felipe Alves (K), Vincenzo De Marco. Allenatore: Enzo Bruno

Marsala Futsal 2012: Edoardo Pacioni, Marco Villa e Gaspare Taormina (P), Nicolas Valenti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Alessandro Patti, Giorgio Emiliano, Gabriele Barcellona, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo, Jorge Tendero, Christian Pierro. Allenatore: Vincenzo Giacalone

Ammoniti: Novara, Alves e Gangitano (FM2020), De Bartoli (MF2012)

Arbitri: Francesco Rimpici (Treviso), Giuseppe Mansueto (Treviso) e il crono Giuseppe Lamorgese (Roma 2).