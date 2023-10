Pallamano Marsala, presentate le squadre per la nuova stagione

E’ stata ufficialmente presentata la stagione sportiva 2023/24 della Pallamano Marsala. La compagine lilybetana sarà protagonista nel campionato maschile di serie “B Drago” e nel prestigioso torneo femminile di serie A2.

«Abbiamo deciso di puntare sui giovani e questa scelta, finora, ci ha premiati – esordisce il vicepresidente della Pallamano Marsala Vito Di Giovanni –. La scorsa stagione, il secondo posto nazionale conquistato al “Trofeo Coni 2023” ha confermato la valenza del nostro progetto che intende valorizzare i talenti della nostra città. A maggior ragione, quest’anno, abbiamo deciso di allestire due squadre di atleti giovanissimi che rappresenteranno la città di Marsala nel campionato maschile di serie B Drago e nel prestigioso torneo femminile di serie A2. Inoltre, prenderemo parte anche ai campionati giovanili under 13, under 15 e under 17. Finiti gli eventi indoor, inizieremo con il beach handball; la nostra stagione non si ferma, dura 12 mesi, con una breve pausa estiva di due settimane».

Orgoglioso e fiducioso per il futuro, il portavoce della società lilybetana ha salutato e ringraziato le autorità presenti, i giornalisti e gli imprenditori che hanno sposato il progetto giunti venerdì pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Marsala, per assistere alla conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2023/24 della Pallamano Marsala.

Gli obiettivi prefissati dalla dirigenza sono stati illustrati nel corso dell’incontro, alla presenza del presidente regionale della F.I.G.H. Sandro Pagaria, dell’assessore al Turismo del Comune di Marsala Salvatore Agate, del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e della delegata del Coni Provincia di Trapani Elena Avellone. Tra gli altri, seduti in prima fila, il delegato provinciale Vito Miceli, il consigliere regionale Aldo Fina, i tecnici Graziano Tumbarello, Rosa La Commare, Elisa Molito, Bartolo Torrente, Alessia Scontrino, Matteo Vaiarello, Salvatore Mattarella e i rappresentanti della Protezione civile.

«Sono sempre felice di venire a Marsala. Questa società sta facendo benissimo, è evidente la crescita di questo ultimo anno e il successo ottenuto lo scorso mese di settembre in Basilicata, dove ha rappresentato la Sicilia al “Trofeo Coni” certifica l’ottimo lavoro fatto – ha dichiarato il presidente regionale della F.I.G.H. Sandro Pagaria – Lo sport, oltre alla competizione, è anche un volano che permette di stare insieme e di condividere momenti importanti; come Federazione ci auguriamo di far ancor meglio della passata stagione e confidiamo nell’ottimo lavoro che le società stanno facendo partendo dal basso».

A fare da eco alle parole del presidente Pagaria, quelle della delegata provinciale del Coni Elena Avellone: «Sono orgogliosissima di tutto il movimento della pallamano siciliana, il cui capitano è il nostro Sandro Pagaria. Orgogliosissima, ancor di più, per la nostra provincia, per i risultati conseguiti a tutti i livelli: dalla serie “A” femminile e maschile, ai successi in ambito giovanile, ultimo quello al Trofeo Coni che ci ha permesso di arrivare alle spalle solo della regione Lazio».

La Pallamano Marsala, oltre a presentare i roster delle due formazioni che prenderanno parte ai due tornei di primo ordine, ha voluto tributare il giusto plauso ai giovani vicecampioni italiani, presentandoli alla numerosissima platea presente al Palasport.

«L’amministrazione è presente – ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Marsala Salvatore Agate –. Vogliamo fare il nostro “in bocca al lupo” a questa bella realtà perché anche attraverso il raggiungimento di traguardi prestigiosi e di importanti risultati sportivi può crescere Marsala».

Anche il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha sottolineato la necessità di supportare chi fa sport: «Bisogna sostenere quelle società che hanno fatto bene e che continuano a fare bene come la Pallamano Marsala. È una società che investe tantissimo nel sociale, coinvolgendo molti giovani della nostra città, facendoli crescere in modo sano e insegnando loto il rispetto delle regole».

L’incontro si è concluso con la presentazione della compagine lilybetana che sarà protagonista nei due campionati.