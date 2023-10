Marsala: convocato il Consiglio per la sessione di Bilancio

A Sala della Lapidi sta per cominciare l’attesa sessione di bilancio, come annunciato dal presidente Enzo Sturiano nel corso dell’ultima seduta.

I consiglieri comunali marsalesi saranno in aula a partire da giovedì 26 ottobre alle 17 per esaminare i vari punti all’ordine del giorno, in cui si evidenzia la presenza delle varie delibere propedeutiche al bilancio di previsione 2023. Si tratta del Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, del Programma Triennale delle opere pubbliche per il periodo 2023- 2025 e del Programma Biennale 2023/2024 per l’acquisizione di beni e servizi.

Esitate queste delibere, così come il Dup, si potrà passare alla discussione sul Bilancio di previsione, che dovrà comunque essere approvato al più presto, tenuto conto che la Regione ha già inviato nelle scorse settimane un commissario ad acta, così come in altri 7 Comuni del trapanese.

Il funzionario regionale Giuseppe Terranova, assegnato alla città di Marsala, finirebbe per sostituirsi al massimo consesso cittadino nel caso in cui non si procedesse al voto entro i termini stabiliti dall’assessorato.