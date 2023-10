Pallamano maschile, l’Alcamo si aggiudica il derby contro un buon Marsala

Un Marsala ben messo in campo e molto determinato ha messo in difficoltà Alcamo per oltre un quarto d’ora, nel derby trapanese del vino, giocatosi all’interno di un infuocato palasport. Ne è venuto fuori un match a tratti anche spigoloso, con i ragazzi di Graziano Tumbarello che hanno messo in campo ardore e cuore nel tentativo di fermare la corsa della formazione alcamese, arrivata a Marsala con una striscia di ben 20 vittorie consecutive.

Fagone e soci ci hanno messo diversi minuti a carburare , con una partenza lenta e sotto ritmo che ha costretto Benedetto Randes a chiamare time out dopo sette minuti, con la sua squadra sotto 5 a 4. Al ritorno in campo piano , piano, gli alcamesi sono riusciti a prendere le misure ai padroni di casa, per allungare fino al 19-12 , risultato con cui le due squadre sono poi andate al riposo. Il Marsala ha trovato in serata di grazia le ali Merghali e Campisi , mentre Alcamo ha avuto in Vincenzo Randes la sua principale bocca di fuoco, che da fuori è riuscito a colpire a ripetizione, finendo per aprire la difesa marsalese. Nella ripresa i lilybetani si sono riportati a -5. Poi la tecnica e l’esperienza di Lipari e Scirè, le parate di Errante e i centri di Dattolo, Fagone, Pizzitola e Grizzo hanno consentito agli alcamesi di allungare per concludere il match sul 38-24. Da segnalare la performance di Saitta, che colpito pesantemente nel secondo tempo, è tornato eroicamente in campo nonostante le non perfette condizioni fisiche. Incassata la 21esima vittoria consecutiva, Alcamo tornerà in campo domenica prossima, in casa, per affrontare il Ragusa.