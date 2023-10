Niente Municipale per l’FC Marsala: “Giochiamo a Strasatti a porte chiuse, Amministrazione inadempiente”

“Si comunica con grande rammarico che la partita di domenica 22 ottobre tra l’FC Marsala ed il Partinicaudace si giocherà al Campo “Mariano Di Dia” di Strasatti sempre a porte chiuse per la perdurante non fruibilità al pubblico del Municipale, delle pietose condizioni in cui versa il manto erboso e per tutta una serie di adempimenti che l’Amministrazione Comunale della Città di Marsala non ha ancora ad oggi adempiuto”. Lo scrive la società che però non specifica come mai anche il Di Dia sia non fruibile al pubblico, ma evidentemente ci sono anche qui – come di fatto erano già persistenti – motivi che riguardano l’impiantistica.

La diretta Facebook della partita sarà comunque garantita con inizio alle 15.30 per dare ai tifosi la possibilità di seguire i nostri ragazzi, così come fanno sapere dalla società azzurra.

Dure le parole dell’FC Marsala di Sardone & C. visto che l‘assessore allo Sport Ignazio Bilardello aveva dichiarato che i lavori allo Stadio erano ultimati e che mancavano solo le autorizzazioni da parte della Questura per la fruibilità degli spalti al pubblico, considerato che il campo è sempre stato agibile. La speranza, così come ci aveva dichiarato Bilardello due settimane fa, era di avere il Municipale “Nino Lombardo Angotta” pieno di tifosi per questa domenica, cosa oggi non avvenuta.