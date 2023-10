Campionato Ginnastica Silver, podi per la Marsala Gym Lab

Grande successo il 15 ottobre presso la Cittadella Universitaria Sportiva di Messina, per l’ASD Marsala Gym Lab che conquista tre argenti e due bronzi, grazie alle prestazioni eccellenti delle giovani ginnaste durante la terza ed ultima tappa del Campionato Individuale Silver di ginnastica artistica femminile della FGI.

Le Silver base, accompagnate dal tecnico federale Gilda Tortorici e allenate dall’equipe tecnica composta da Simona Galfano e Sofia Genovese, hanno portato a termine delle esecuzioni piuttosto pulite sui quattro attrezzi. Belle prestazioni soprattutto nella categoria A3 nel livello LA dove Margherita Fagarazzi, alla sua prima esperienza in campo federale, si classifica seconda seguita dalla compagna Benedetta Rallo che finisce quindi terza. Giornata meno felice per la coetanea Ludovica Perdichizzi, fermata da un errore in parallela in settima posizione.

Maria Lombardo, Alice Denaro e Laura Marrone chiudono rispettivamente seconda nella categoria J1 livello LB, seconda e terza nella categoria A4 livello LA. Ottimi esercizi anche per Sofia Licari che debutta per la prima volta nel livello LB categoria A2 piazzandosi quarta. Prossimo appuntamento per la Marsala Gym Lab oggi a Rosolini, dove le Silver del livello Intermedio Alessia Bernardone, Sofia Genovese, Erica Lamia e Viola Nizza disputeranno la terza ed ultima tappa del Campionato Individuale Silver LC.