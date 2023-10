La principessa Sophie del Liechtenstein in arrivo a Favignana

Dal 23 al 26 ottobre la principessa Sophie Elisabeth Marie Gabrielle del Liechtenstein sarà in visita a Favignana.

La presenza della principessa nelle Egadi rientra nell’ambito di una collaborazione per la realizzazione di un importante progetto culturale con finalità sociali. Nello scorso mese di giugno è stata inaugurata presso l’ex Stabilimento Florio una mostra di dipinti, disegni e sculture realizzati da detenuti di tutto il mondo raccolti da “Art and Prison”, associazione con sede a Berlino che dal 2009 opera in ambito carcerario. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta e apprezzata dalla principessa del Liechtenstein che da anni sostiene l’attività dell’associazione. In occasione dell’inaugurazione, collegata in videoconferenza, nel ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti gli altri partners la principessa Sophie aveva annunciato la sua visita per il mese di ottobre.

L’arrivo a Favignana è previsto per lunedì. Martedì alle ore 11 la Principessa visiterà la mostra e il museo alla presenza delle Autorità locali.

“È un onore per noi ricevere la principessa”, dice il sindaco Francesco Forgione. “A lei va il riconoscimento dell’Amministrazione comunale per aver sostenuto la scelta di Favignana per l’esposizione di una importante mostra dal valore internazionale che è stata già in numerosi paesi di tutto il mondo”.