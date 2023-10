Ivan Gerardi: “Emergenza idrica rientrata. Difficoltà per nuovi progetti”

L’assessore parla anche dell’illuminazione pubblica e del cimitero urbano

Sta per concludersi una delle settimane più difficili per la distribuzione dell’acqua potabile pubblica nel comune di Marsala. Diversi gli interventi urgenti per cercare di riportare il tutto alla normalità. Cerchiamo di ricostruire la vicenda.

Assessore Ivan Gerardi, cosa è accaduto di tanto grave da privare migliaia di marsalesi del prezioso liquido?

“Intanto si tratta di due episodi diversi che purtroppo si sono verificati quasi contemporaneamente. Facciamo chiarezza. Nella sede dove è collocata la stazione idrica di contrada San Silvestro, malviventi e vandali hanno letteralmente preso d’assalto di notte la stazione di pompaggio da dove viene convogliata l’acqua potabile in tutto il comprensorio nord di Marsala e nello specifico nelle zone di via Salemi, via Trapani e della litoranea che conduce a Birgi. I danni sono stati ingenti e hanno causato un increscioso blackout idrico che ha richiesto diversi giorni di lavoro per rimettere tutto in sesto. Adesso è tutto sistemato”.

Non è la prima volta che accade un atto di questo genere, come pensate di attrezzarvi per il futuro?

“E’ stato attivato un sistema di video sorveglianza e dotato l’impianto di partenza di un codice d’ingresso con relativa password. Il tutto collegato con un istituito di sorveglianza pronto ad intervenire in caso di tentativi di ingressi anomali”.

Parliamo dell’altro episodio di mancata di erogazione.

“Mentre erano in corso dei lavori della posa di alcuni cavi nella via Bue Morto nella zona sud di Marsala, si è verificata a cura della ditta che stava eseguendo interventi di scavo, un danno nella rete idrica. Siamo intervenuti tempestivamente ma è chiaro che l’erogazione è stata sospesa. Abbiamo sostituito il servizio con le autobotti e addebitato alla ditta esecutrice dei lavori le spese sostenute dall’amministrazione”.

A proposito di autobotti ogni volta e accade spesso, che ce ne è bisogno sembrano poche per un territorio grande come quello di Marsala…

“Ed è per questo che ho proposto di acquistare altri mezzi del genere per fare fronte alle eventuali emergenze che mi auguro tramite un più attento controllo, vadano sempre più a diminuire”.

Ci sono due aspetti da analizzare. Intanto la vetusta della linea di distribuzione…

“Si è vero la nostra linea è vecchia e presenta continue falle. Occorre sapere che noi non possiamo intervenire più autonomamente. Si sono creati gli Ato idrici che raggruppano diversi comuni. E’ in quella sede che continueremo la nostra battaglia per richiedere i fondi per effettuare migliorie della rete di distribuzione”.

Alcuni pozzi sono stati chiusi per la nota vicenda dei nitrati. A che punto siamo?

“Purtroppo la chiusura di alcuni bacini di approvvigionamento (zona Stadio, Pastorella, ecc) comportano difficoltà. Aspettiamo che ulteriori analisi ci consentano la riapertura di questi siti”.

Lei ha tra le sue deleghe anche quella relativa all’illuminazione pubblica. Ci arrivano proteste e segnalazioni da diverse parti della città.

“Comprendo i cittadini. Stiamo provvedendo alla sostituzione dei quadri elettrici. Gli operatori stanno lavorando alacremente. Ancora un poco di pazienza e Marsala avrà una illuminazione pubblica efficiente e funzionante”.

Tra pochi giorni ci sarà la ricorrenza della celebrazione della giornata dei defunti. Lei si occupa anche dei servizi cimiteriali. Cosa troveranno i marsalesi che numerosissimi in quei giorni si recheranno al Camposanto?

“Adesso la situazione è sotto controllo. Sono stati appaltati i lavori per degli interventi edili soprattutto per il rifacimento dell’ingresso secondario e la ditta è già a lavoro. Con i tecnici abbiamo fatto un giro per vedere le criticità e le urgenze dove intervenire. Per quanto riguarda la pulizia, ho fatto una riunione operativa anche con l’assessore Tumbarello che è competente per la pulizia, e con il responsabile di Formula Ambiente. Abbiamo convenuto di potenziare le operazioni di pulizia e di decoro del cimitero, è stato mio intendimento dare un indirizzo, facendo in modo che, una parte delle somme da destinare agli interventi edili al cimitero, vengano destinate anche alla pulizia, e agli interventi sul verde (in questi giorni gli operatori del settore sono stati aumentati)”.