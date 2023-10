Favignana, arriva un bus elettrico per il trasporto degli studenti

Il Comune di Favignana si è dotato di un bus elettrico per il trasporto degli studenti. L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma “Aree Marine Protette per il Clima 2021”, a cui ha aderito l’AMP Isole Egadi, che prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

“Il mezzo sarà impiegato per il trasporto dei nostri studenti – afferma il sindaco Francesco Forgione -. Pensiamo di attivarlo al più presto, dopo l’espletamento della gara, e sarà operativo per tutto l’anno scolastico”.

L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando per attivare il trasporto pubblico anche nella stagione invernale. “Attendiamo altri due bus elettrici in arrivo dalla Regione Siciliana”, dice il sindaco. “Con questi due mezzi potremo garantire il trasporto pubblico durante tutto l’anno e non solo nel periodo estivo”.

L’amministrazione fa sapere, inoltre, che nelle ultime ore si è verificato un increscioso episodio. Ignoti hanno manomesso la centralina di ricarica dei bus. Il sindaco Francesco Forgione ha denunciato l’episodio ai carabinieri. “Abbiamo risolto prontamente il problema e andiamo avanti – dice il primo cittadino delle Egadi -. Chi pensa di fermarci si sbaglia”.