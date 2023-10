Trapani: conoscere i cani e adottarli, iniziativa a Villa Margherita

Il Comune di Trapani patrocina, nella giornata di domenica 22 ottobre, una giornata animalista promossa dai volontari dell’associazione “L’Arca di Johnny e Osvaldo” allo scopo di far conoscere gli amici a quattro zampe provvisoriamente ricoverati presso la struttura comunale di via Tunisi nonché di sensibilizzare i trapanesi verso il tema dell’adozione dei randagi, molto sentito in città.

«Ringraziamo in primis le volontarie dell’Arca per i sacrifici e l’impegno che ogni giorno mettono in campo nella cura e nell’accudimento dei nostri cani, e sottolineiamo come l’occasione sia importante per promuovere le adozioni dei “pelosi” – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e gli assessori Emanuele Barbara e Andrea Vassallo – e per garantire loro un futuro di amore e coccole presso le famiglie desiderose di vivere una esperienza unica e appagante».

L’evento si svolgerà alla Villa Margherita con inizio alle ore 9.30.