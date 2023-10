Nella mostra “L’Aeronautica e Marsala” oggetti del sergente motorista Gioacchino Tumbarello

Il 37° Stormo organizza da oggi e fino al 22 ottobre la mostra intitolata “L’Aeronautica e Marsala”, presso l’ex Chiesa Sant’Antonio Abate in via XI Maggio. All’interno si possono trovare oggetti che appartenevano al sottufficiale sergente motorista Gioacchino Tumbarello che, nato a Marsala nel gennaio del 1917, si arruolò nella Regia Aeronautica nel ’37 ed assegnato all’aeroporto di Taliedo.

Fece parte anche di uno degli equipaggi inviati in Spagna per combattere nella Guerra Civile di Francisco Franco. Di ritorno in Italia, nel maggio del ’42, a bordo di un bombardiere sui cieli di Fano, precipitò nonostante l’eroico tentativo di Tumbarello di salvare il mezzo. Morì a 25 anni per le gravi ustioni riportate. Qualche anno fa le sue spoglie furono traslate nel cimitero di Marsala e molti suoi suppellettili vengono conservati dall’Associazione che porta il suo nome nell’ex caserma di via Dante Alighieri.