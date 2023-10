Giornata di sciopero, dai trasporti alla scuola: “Tuteliamo i lavoratori precari”

Giornata di sciopero, oggi, indetta dai sindacati di base CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Sicobas. Proclamato uno sciopero generale, a livello nazionale, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, incluso il settore dei trasporti. Rischiano pertanto di fermarsi, con varie modalità, mezzi pubblici di linea, treni, aerei, autostrade e trasporto marittimo. Trenitalia fino alle ore 21 di stasera ferma i treni.

Sono garantiti comunque i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Sciopero anche degli aerei dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Sono inoltre assicurati i voli di collegamento con la Sicilia e le altre isole maggiori dell’Italia. A rischio sospensione i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori fino alle 24 di stanotte. Incrocia le braccia infine il personale delle autostrade con possibile chiusura dei caselli con operatore fisico.

L’agitazione riguarda, dunque, anche il personale scolastico. In una circolare del Ministero dell’Istruzione si legge che “… le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione”. Queste le motivazioni: “I lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, già duramente colpiti negli ultimi 3 anni dagli effetti della pandemia, vedono le condizioni di vita ulteriormente e duramente peggiorate per effetto dell’inflazione sui salari già poveri, dei rincari di tutti i beni di prima necessità, delle bollette, degli affitti e dei mutui”.