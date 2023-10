Schifani nomina Roberto Fabio Tricoli nel CdA della Fondazione Whitaker: “Valorizzare Mozia”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato l’avvocato Roberto Fabio Tricoli come suo delegato nel Consiglio di amministrazione della Fondazione “Giuseppe Whitaker”.

“L’avvocato Tricoli – dice il governatore Schifani – è una figura di alto profilo professionale che rappresenterà al meglio la Regione Siciliana presso un ente prestigioso come la Fondazione che è impegnata in attività culturali di grande importanza non solo per Palermo ma per tutta l’Isola, tra le quali le iniziative di valorizzazione del sito archeologico dell’isola di Mozia. A Tricoli va il mio augurio di buon lavoro”.

Tricoli è stato, tra l’altro, più volte consigliere e poi anche vicepresidente della Camera penale “Girolamo Bellavista” di Palermo; ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio della magistratura militare ed è stato responsabile dell’Osservatorio Corte Costituzionale, istituito dall’Unione delle Camere penali italiane.