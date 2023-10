La Puleo Pallamano di Petrosino riparte dalla A Bronze

Dopo una cavalcata straordinaria nel Campionato di serie A2 della scorsa stagione, la Puleo Il Giovinetto di Pallamano Petrosino è pronta per la nuova stagione in serie A bronze.

Tante le problematiche che la società, con a capo il neo presidente Tommaso Fiorino, sta ancora affrontando per la ripartenza, non ultima quella economica, per la quale si sta mobilitando dirigenza e Amministrazione comunale. Peraltro la Puleo dovrà affrontare l’unica trasferta siciliana a Mascalucia e tutte le altre oltre lo Stretto tra Altamura, Noci, Gaeta, Pescara, Monteprandone, Chieti in questa prima parte del Campionato. Un’occasione importante per la città di Petrosino per la promozione del territorio, e la visibilità degli sponsor che sostengono la nota società trapanese.

Il nuovo organico della squadra vede diverse partenze ma anche l’ingresso di un gruppo di giovanissimi provenienti dall’ultimo successo alle finali nazionali Under 15 e altri nuovi arrivi; rimane comunque fondamentalmente l’ossatura della squadra della scorsa stagione composta dal capitano Federico Lo Cicero, Leo Pantaleo, Giovanni Marino, Nicolas Vinci, Sergio Mistretta, Giorgio Mannone e Andrei Asimionesei.

A far parte della rosa entrano a pieno titolo anche i 2006 Samuele Giacalone, Davide Guccione, Giacomo Chirco e il giovanissimo 2008, top scorer alle finali nazionali under 15 della scorsa stagione, Samuele Summa. La rosa è completata dagli altri innesti Under 17 Vincenzo Armato, Antonino Marino, Leo Pipitone, Gaspare Pantaleo e Gianni Pellegrino. Completano l’organico i nuovi arrivi dalla Danimarca il terzino Marcus Bach e il portiere Soren Nielsen.