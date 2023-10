Picchia il presunto amante della moglie, trapanese accusato di lesioni gravissime

Ha atteso il presunto amante della moglie nel parcheggio della scuola in cui lavora e lo picchia assieme al figlio e a un amico. E’ quanto accaduto a Susegana, in Provincia di Treviso, dove P. C., 61enne originario di Trapani ha pianificato di prendere a calci e pugni un uomo che, secondo lui, aveva una relazione nascosta con la moglie che lavorava nella stessa scuola della vittima, tanto da indurlo a rompergli le costole e la mandibola, assieme al figlio 29enne G. C. e all’amico 47enne M. G.

I fatti risalgono al 3 maggio 2020, quindi ancora in pandemia, e si sono verificati a Conegliano.

La vittima però, un 55enne, ha denunciato il fatto e i tre sono stati chiamati davanti al Gup di Treviso Marco Biagetti per rispondere del reato di lesioni gravissime, visto che il 55enne ha maturato un’invalidità permanente dell’8%.