Un altro incidente sul lavoro in Sicilia, morto un operaio

Un altro incidente sul lavoro a Palermo, dove nella giornata di ieri un operaio di 50 anni è morto a seguito di una caduta da una impalcatura.

L’uomo stava lavorando in un cantiere di via Ugo la Malfa quando un braccio meccanico lo avrebbe colpito facendole cadere giù dall’impalcatura.

A nulla è valso l’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco sul posto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i tecnici dell’Asp che si sono occupati dei rilievi e di raccogliere le testimonianze che, insieme ad altro materiale, serviranno a ricostruire la vicenda.

Diffusasi la notizia, in queste ore sono arrivate anche le parole della Cisl Palermo Trapani tramite il segretario generale Leonardo La Piana: “Ennesima morte sul lavoro a Palermo. Le parole non servono più servono i fatti. Controlli a tappeto, prevenzione e tanta formazione a partire dalle scuole. Siamo scoraggiati e indignati. Basta con le parole. oggi l’ennesimo lavoratore non ha fatto ritorno a casa. Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi“.