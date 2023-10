A Campobello si presenta la rassegna “Il bello di Sicilia” con la direzione di Mario Incudine

Domenica 22 ottobre, alle ore 11, all’interno del cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”, si terrà la conferenza di presentazione del cartellone teatrale “Il bello di Sicilia”, che sarà portato in scena nella stagione 2023 – 2024 con la direzione artistica di Mario Incudine.

Si tratta del primo cartellone teatrale che sarà portato in scena all’interno del nuovo cine-teatro comunale, che è stato riaperto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione il 27 febbraio 2020, dopo 35 anni di chiusura, e che nel frattempo è stato interessato da due consecutivi interventi di ristrutturazione e restyling che hanno consentito di rendere interamente fruibile l’opera.

La rassegna teatrale, promossa dall’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara con il patrocinio della Regione Sicilia, in particolare, si articolerà in 8 spettacoli teatrali, che saranno portati in scena, a partire dal mese di novembre e sino al mese di maggio 2024, con la partecipazione di un cast artistico di rilievo nazionale.

Alla conferenza di presentazione del cartellone, interverranno il regista e cantautore Mario Incudine, il sindaco Giuseppe Castiglione, l’assessore comunale allo Spettacolo Gianvito Greco e l’addetto al cerimoniale e all’Organizzazione degli Eventi Nino Centonze.

Considerata l’importanza dell’evento, che rappresenta un momento di rinascita culturale molto significativo per la comunità campobellese, si confida nella partecipazione della cittadinanza.