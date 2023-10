Ancora incendi. Brucia Buseto, il sindaco: “Sconvolgente”

L’allerta incendi in Sicilia e il caldo che non vuole arrestarsi porta ancora incendi. Nelle ultime ore roghi si sono registrati nel palermitano e nel trapanese. Uno molto vasto è divampato tra Musotto e Caccamo richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un canader. Incendio anche nella zona di Piano Stoppa a Misilmeri.

In provincia di Trapani il fuoco ha divorato ettari di macchia mediterranea su Monte Luziano, nella zona di Buseto Palizzolo. Il sindaco Francesco Poma ha dichiarato: “Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto a Monte Luziano. È davvero sconvolgente sentire che delle persone irresponsabili abbiano appiccato un incendio che ha messo a rischio la vita delle persone e causato danni significativi“.

“I vigili del fuoco – scrive – sono ancora alle prese per domare le fiamme. È importante riconoscere l’importanza del lavoro dei vigili del fuoco e dei cittadini volontari che si sono uniti per combattere il rogo e proteggere le vite e le proprietà nella zona. Questi individui coraggiosi meritano il nostro riconoscimento e gratitudine per i loro sforzi eroici“.