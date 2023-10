Applicazioni: quali non devono mai mancare sul nostro smartphone

Da tempo il nostro cellulare ha subito una grande evoluzione, fin dall’arrivo degli smartphone, diventando non solo un dispositivo con cui effettuare chiamate o inviare sms.

È cambiato proprio il nostro modo di vivere, potendo fare affidamento adesso su uno strumento che pare essere pronto a rispondere a tante nostre esigenze.

Dai bonifici bancari agli acquisti online, persino l’assicurazione auto si può sottoscrivere anche da app oggi, rendendo certi processi e attività molto più semplici, letteralmente a portata di mano.

Ad esempio, proprio le polizze auto su telefono permettono non solo di stipulare contratti, ma anche di monitorare il loro andamento, segnalando eventuali incidenti o richiedendo assistenza in modo immediato.

Sicuramente, quindi, con il proprio smartphone oggi è possibile fare una grandissima varietà di cose, ma quali tra queste app non devono mai mancare?

App amministrative e finanziarie

Di tutte le applicazioni disponibili per il nostro smartphone, ce ne sono alcune che ormai sono quasi del tutto obbligatorie, se si desidera restare al passo con i tempi e avere una vita più facile.

Tra queste, ci sono tutte quelle utili alla gestione amministrativa e finanziaria, tra cui ad esempio l’app della nostra banca: grazie a queste si può infatti avere accesso a tutti i servizi relativi al nostro conto corrente. Non solo per tenere traccia dei movimenti ma anche per svolgere diverse funzioni, come bonifici o per pagare i bollettini.

L’identità digitale è un’altra sfera in cui le app svolgono un ruolo cruciale. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) semplifica l’accesso online a tutti i servizi pubblici e privati, riducendo la necessità di ricordare numerose credenziali.

Infine, per quanto concerne gli adempimenti fiscali, le app dell’Agenzia delle Entrate semplificano la dichiarazione dei redditi e forniscono aggiornamenti su normative e scadenze.

Servizi di cloud storage

La crescente quantità di dati digitali che accumuliamo nella nostra vita quotidiana, che siano foto o documenti, rende essenziale disporre di servizi di cloud storage per archiviarli in modo sicuro e accessibile ovunque ci troviamo.

Queste app, infatti, si occupano di salvare un backup di tutti i nostri file su un sistema di archiviazione online, così che nel caso in cui dovessimo perdere o cambiare cellulare, avremmo comunque sempre accesso a tutti i nostri dati.

Tra le più famose app per questo servizio, ad esempio, troviamo iCloud per Apple: strettamente integrato con il sistema operativo iOS è una scelta naturale per gli utenti di questi dispositivi.

OneDrive è invece la versione ufficiale di Microsoft: è un servizio di cloud storage versatile che si integra con il sistema operativo Windows e che offre un’app mobile per Android.

Indipendentemente dal sistema operativo scelto, e quindi dal tipo di app, entrambe offrono la possibilità di salvare in cloud e avere sempre conservati non solo file, ma anche password, numeri di telefono, contatti e dati personali.

Il vantaggio, inoltre, è anche quello di poter condividere tutto questo in tempo reale con amici, parenti o anche con il posto di lavoro, qualora dovesse essercene bisogno.

Infine, quelle di cui abbiamo parlato sono solo alcuni esempi, ma esistono anche altre applicazioni che offrono servizio di cloud storage, tra cui anche il famoso Google con Google Drive.

Messaggistica istantanea e mail

Nel mondo digitale contemporaneo la comunicazione è essenziale e si articola principalmente attraverso due strumenti: le applicazioni di messaggistica istantanea e le email.

WhatsApp e Telegram, due delle app di messaggistica istantanea più diffuse, offrono piattaforme per scambiare messaggi, foto, video, documenti e persino effettuare chiamate vocali e video.

Queste si sono affermate come due delle scelte preferite dalle persone, ma esistono diverse app con le stesse funzioni, senza dimenticare che i social network stessi a volte hanno un canale di messaggistica istantanea interno.

Scegliere l’una o l’altra app dipende poi solo dai gusti personali, da ciò che si cerca nel servizio e soprattutto dalla preferenza della nostra cerchia di contatti, per potersi trovare tutti sulla stessa piattaforma.

Per quanto riguarda la posta elettronica, invece, è un ottima prassi scaricare e utilizzare l’app dedicata del proprio provider di email personale. Ad esempio, se si utilizza Gmail, l’app di Google offre un’esperienza utente ottimizzata e permette di gestire in modo efficiente la propria casella di posta.

Lo stesso vale per Yahoo, Outlook e altri provider. Queste app consentono di ricevere notifiche istantanee per i nuovi messaggi, organizzare la posta in cartelle, rispondere rapidamente e avere un accesso immediato alla posta elettronica ovunque ci si trovi.

Altre applicazioni utili

Il mondo delle applicazioni mobili offre un vasto assortimento di strumenti progettati per soddisfare una grande varietà di esigenze personali, oltre a quelle di cui già abbiamo parlato.

Per i creativi e gli amanti della fotografia, ad esempio, esistono piattaforme dedicate al fotoritocco come Adobe Lightroom e Snapseed, che offrono strumenti avanzati per migliorare e modificare le proprie immagini.

L’app calendario e promemoria è un alleato fondamentale per la gestione del tempo e degli impegni quotidiani, con Google Calendar e Apple Calendar tra le opzioni più diffuse.

Nel mondo dell’e-commerce, poi, Amazon ed eBay semplificano gli acquisti online, consentendo di sfogliare un’ampia gamma di prodotti e fare acquisti in modo comodo e sicuro.

Per chi ama ordinare cibo a domicilio, ci sono app come Deliveroo e Just Eat che offrono un facile accesso a una vasta selezione di ristoranti e opzioni di consegna, per poter ancora una volta avere facile accesso a questo genere di servizi usando semplicemente il proprio telefonino.

Infine, esistono tantissime applicazioni pensate per bisogni specifici e per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza: per esempio, per le donne ne esistono diverse che si occupano di monitorare il ciclo mestruale.

Altri tipi di programmi offrono anche il controllo dell’attività fisica, dell’alimentazione, della qualità del sonno o, addirittura, ne esistono alcuni che si occupano di segnalare la quantità di acqua che bisognerebbe bere al giorno e l’orario indicativo per farlo; a volte persino con delle sveglie incorporate per ricordarsene.

Per concludere, quindi, possiamo dire tranquillamente che il mondo delle applicazioni è estremamente vario e versatile, e tutte queste possono rendere il nostro smartphone personalizzato e ottimizzato a rendere migliore la nostra vita in qualsiasi aspetto.